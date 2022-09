Ciberataque à TAP. "É o mundo em que vivemos"

Entrevistado esta terça-feira na RTP3, José Tribolet, professor jubilado do Instituto Superior Técnico, analisou o ciberataque que visou a TAP e levou, no início desta semana, à divulgação de dados de milhão e meio de clientes da companhia aérea. O ex-presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores apontou a falta de preparação das diferentes entidades de "todos os países" para lidar com esta realidade.