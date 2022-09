Ciberataque à TAP. "Pelos vistos, ainda é pior"

Em entrevista à RTP3, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Jorge Bacelar Gouveia, considerou que o ciberataque à TAP e as subsequentes divulgações de dados de clientes deveria levar a companhia a "não mentir".