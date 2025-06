Cimeira da NATO. Aliados comprometem-se a investir 5% do PIB em Defesa até 2035

Luís Montenegro assegura, no entanto, que o investimento não vai colocar em causa a situação financeira do país.

“Teremos de agilizar processos de aquisição”

Dado o “objetivo ambicioso” do aumento das despesas na defesa, Montenegro diz que Portugal envolveu-se num “processo negocial intenso” para que houvesse “alguma flexibilidade”.Neste sentido, o primeiro-ministro anunciou que foi conseguido um “alargamento de prazo” para atingir as metas e não haverá “tetos fixos de percentagens de incrementos anuais”., disse Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à margem do segundo e último dia da cimeira da NATO.explicou Montenegro, ressalvado que isto “não significa que cada aliado não deva ter um processo credível de incremento dos investimentos na área da defesa”.Foi também introduzida uma cláusula de revisão estratégica em 2029 em função da evolução do contexto geopolítico. “Queremos que este não seja apenas um esforço de gastar mais dinheiro, mas sobretudo de investir melhor os recursos financeiras nesta área”, asseverou.“Queremos cumprir com ambição, mas também com responsabilidade e sustentabilidade. Manteremos intocável o objetivo de termos contas públicas equilibradas e de termos todo o estado social salvaguardado”, garantiu.Além disso, Luís Montenegro frisou que existe a “Lei de Programação Militar” com objetivo do “reforço de capacidades”. “Estamos neste momento a finalizar a possibilidade de antecipar as metas” para comprar equipamentos militares, disse.Montenegro garante que Portugal está “no terreno”, mas ressalva que as respostas “não são imediatas”. “Não por falta de vontade, nem de dinheiro”, explicou.O primeiro-ministro voltou também a afastar um orçamento retificativo, realçando que ainda há margem orçamental.