Economia
Circulação na linha Vermelha do metro de Lisboa interrompida devido a avaria
A circulação na linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa estava, às 10:30 de hoje, interrompida entre as estações do Aeroporto e Moscavide, devido a uma avaria num comboio, indicou a empresa no seu site.
"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere o Metropolitano de Lisboa numa nota publicada na sua página da internet.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).
Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.