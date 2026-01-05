Circulação na linha Vermelha do metro de Lisboa interrompida devido a avaria

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere o Metropolitano de Lisboa numa nota publicada na sua página da internet.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.