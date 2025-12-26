CMVM vê risco elevado nas categorias de mercado e de operações em 2026

No relatório `Risk Outlook 2026`, hoje divulgado no seu portal, a CMVM analisa cinco categorias de risco: mercado, liquidez, crédito, conduta e operacionais, tendo todas mantido a perspetiva de risco face a 2025, com a exceção de operacionais.

Quanto ao risco de mercado, "salienta-se um possível ajustamento dos preços nos mercados financeiros, decorrente do atual contexto geopolítico e do seu impacto sobre o cenário macroeconómico", indica o regulador, ainda que a perspetiva continue a ser "semi-ascendente", à semelhança do ano anterior.

Já o risco operacional, "em grande parte ligado à cibersegurança, é mantido como elevado, com uma perspetiva que passou de estável para ascendente", alteração que se deve à crescente digitalização e o aumento de ciberataques.

Por outro lado, a avaliação dos riscos de liquidez e de crédito mantém-se, face a 2025, num nível médio, com perspetiva estável, sendo que a "influenciar a evolução destes riscos está, uma vez mais, o contexto geopolítico e o seu impacto num possível ajustamento dos preços nos mercados financeiros e nos custos de financiamento".

Os riscos relacionados com a conduta, ou seja, possíveis comportamentos inadequados por parte das entidades, também continuam com uma perspetiva estável e um nível médio.

A CMVM destaca ainda, neste relatório, a exposição dos organismos de investimento coletivo de ações domiciliados em Portugal aos riscos económicos decorrentes de choques externos e perturbações nas cadeias globais de abastecimento, nomeadamente devido às medidas tarifárias norte-americanas.

Ainda assim, o regulador salienta que num quadro internacional marcado por tensões comerciais e geopolíticas, "os efeitos sobre a economia portuguesa têm sido relativamente contidos, refletindo resiliência e dinamismo interno".