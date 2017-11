Coficab investe 25 ME numa nova unidade industrial na Guarda

Lusa27 Nov, 2017, 14:14 | Economia

"E eu tenho hoje um gosto enorme de oferecer, ou melhor, estou autorizado a oferecer, talvez a maior prenda à cidade da Guarda desde que eu sou presidente de Câmara", disse Álvaro Amaro a propósito do anunciado investimento, na sessão comemorativa do 818.º aniversário da Guarda.

Segundo o autarca, a Coficab - Companhia de Fios e Cabos, que já está instalada no concelho, na freguesia de Vale de Estrela, junto da cidade da Guarda, irá investir 25 milhões de euros na construção de uma nova fábrica na Plataforma Logística.

"Já podíamos ter dito isto e mais aquilo, mas só na quinta-feira ao fim do dia fui autorizado a dizer hoje aqui que, em 2018, que é amanhã, nascerá uma nova unidade industrial na Guarda, na Plataforma Logística, com um investimento de 25 milhões de euros, 130 postos de trabalho e 12 mil metros quadrados de área coberta", afirmou.

Álvaro Amaro acrescentou que a nova unidade do grupo internacional Coficab será "dedicada, naturalmente, às novas tecnologias do setor automóvel, à conectividade".

No seu discurso referiu ainda que o investimento foi possível "graças a um notável trabalho de um grande guardense, o engenheiro João Cardoso", que é o atual diretor-geral da empresa.

No entender do autarca, o investimento da Coficab surge no seguimento da estratégia iniciada em 2013 quando assumiu a presidência do município da Guarda e passou a dizer que "era preciso aumentar o poder de atração, era preciso estimular a economia local", pois era com essa aposta que a Guarda seria colocada "no radar".

"A Guarda é hoje procurada" pelos empresários, porque "a Guarda gerou estímulos para isso", rematou.

No seu discurso, o autarca falou ainda da atenção que deve ser dada ao interior do país e lembrou que integra o Movimento Pelo Interior que, em 2018, irá apresentar ao Governo seis medidas em eixos como política fiscal, política educativa e política de ocupação do território pelo Estado Português.

No dia em que a Guarda comemora a atribuição do foral pelo rei Dom Sancho I, em 1199, Álvaro Amaro disse ainda que concorda quando alguns políticos falam na possibilidade de chamar de Dom Sancho "o novo programa para salvar o país".

Observou depois que o rei Dom Sancho "não deve ter mandado fazer as contas para por em funcionamento as políticas de povoamento" do território.

"O reino [de Dom Sancho] não as fez e fez bem, a República não as faz e faz mal", observou.

Em sua opinião, na atualidade, "é preciso fazer as contas" de "quanto está a custar ao país o despovoamento" dos territórios do interior.

Na sessão comemorativa dos 818 anos da cidade da Guarda, para além de Álvaro Amaro, proferiram intervenções a presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, o presidente da Junta de Freguesia da Guarda, João Prata, e os líderes parlamentares dos partidos representados na Assembleia Municipal: Aires Dinis (CDU), Marco Loureiro (BE), Henrique Monteiro (CDS-PP), Joaquim Carreira (PS) e Tiago Gonçalves (PSD).

Após a sessão solene, o município da Guarda inaugurou as obras de requalificação do Parque Municipal da cidade.