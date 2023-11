Cofina concretiza venda da dona do Correio da Manhã a quadros da empresa

Na informação, hoje divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa recordou que foi deliberada, no passado dia 26 de outubro, pelos detentores de títulos, "a alienação da totalidade das ações representativas do capital social e direitos de voto da Cofina Media S.A. nos termos da proposta revista final (Best and Final Offer ou `BAFO`)" que foi "subscrita por elementos da equipa de gestão da Cofina Media quadros da mesma e um conjunto de investidores".

Os quadros e investidores envolvidos são Luis Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, através da sociedade veículo Expressão Livre, SGPS.

De acordo com a nota, "na sequência da referida deliberação de aprovação, a Cofina SGPS informa que ocorreu, no presente dia, a concretização da transação, nos termos previstos na BAFO apresentada pelo MBO [quadros da empresa e investidores] e tempestivamente divulgados ao mercado através de comunicado datado de 15 de setembro de 2023".

De acordo com o grupo, "através da utilização de faculdade prevista no contrato de compra e venda de ações celebrado no contexto da transação a Expressão Livre, SGPS, S.A. cedeu a sua posição contratual no contrato a sociedade por si integralmente detida -- a Expressão Livre II, SGPS".

"Assim, no contexto da concretização da transação, a titularidade das ações da Cofina Media foi transmitida para a esfera da Expressão Livre II, SGPS, S.A.", indicou, esclarecendo que, "por efeito da concretização da transação, cessou a relação de grupo até ao momento existente entre a Cofina SGPS e a Cofina Media".

A Cofina recebeu duas propostas finais, a do MBO e uma da Media Capital, tendo os acionistas escolhido a primeira.

A proposta "apresentada pelo MBO tem por referência um `equity value` [valor] da Cofina Media" de 56,7 milhões de euros, indicou a empresa, num comunicado de 15 de setembro.