Coimbra estuda a inclusão de autocarros a hidrogénio nos transportes urbanos

"Estamos no caminho da eletrificação [nos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra] e queremos evoluir, no futuro, para outros combustíveis não fósseis, como o hidrogénio", disse José Manuel Silva, que falava durante a sessão de abertura de um encontro transfronteiriço sobre descarbonização, em Coimbra, no âmbito da rede CENCYL, que junta cinco cidades da região Centro e três da região espanhola de Castela e Leão.

José Manuel Silva destacou o trabalho que o executivo que lidera está a fazer "no caminho da descarbonização", apontando para o caso do BRT (`bus rapid transit`), mais conhecido como "metrobus", serviço de autocarros elétricos em via dedicada (com exceção para alguns pontos no centro da cidade) com uma rede suburbana que liga Coimbra à Lousã e outra urbana.

"Passaremos a ter uma rede de transportes completamente nova", notou, realçando ainda a construção da futura estação central de Coimbra como elemento importante nessa redefinição da mobilidade na cidade.

Segundo José Manuel Silva, é também necessário "implementar medidas para reduzir a utilização do transporte individual", como tornar algumas vias da cidade exclusivamente pedonais, e "intensificar a luta contra o estacionamento abusivo e ilegal".

"A Polícia Municipal está a trabalhar de forma mais intensiva para induzir as pessoas a optar pelos transportes coletivos e modos de mobilidade suaves. Estamos a fazer esse caminho, consciente, assumido e responsável, e que irá contribuir para a descarbonização da nossa região", realçou.

O autarca realçou ainda a importância da rede CENCYL, por congregar diferentes regiões e vontades e facilitar "candidaturas a financiamentos europeus, que, de outra forma, não seriam possíveis".

A rede é composta pelas cidades portuguesas de Almeida, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Guarda e Viseu e pelas cidades espanholas de Ciudad Rodrigo, Salamanca e Valladolid.

O encontro de hoje decorre até às 16:30, no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em Coimbra, com várias intervenções que abordam os serviços de ecossistemas e a descarbonização urbana.