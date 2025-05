Comboios parados em todo o país devido à greve na CP

Os trabalhadores exigem a implementação do acordo de restruturação das tabelas salariais que tinha sido negociado, no início do ano, com a empresa. E que a CP diz que não pode ser aplicado porque o Governo está em gestão.



A paralisação, que se prolonga até 14 de maio, terá um especial impacto esta quarta e quinta-feira devido ao maior número de sindicatos (14) que aderiram à paralisação nestes dias.Na segunda-feira, a tutela apresentou uma nova proposta que prevê um aumento de mais de cinco milhões de euros de massa salarial. No entanto, essa proposta que não demoveu os trabalhadores.O ministro das Infraestruturas recorda ". Bem como ultrapassar o valor definido no Plano de atividades e Orçamento da CP para 2025".Segundo Miguel Pinto Luz, "é uma barreira legal, estritamente legal". No entanto, acrescenta que o "”.Para o governante, o país foi "surpreendido pela marcação das maiores greves desde que tomou posse" e frisa que foram paralisações marcadas "já com o governo em gestão e limitado na sua capacidade de resposta negocial"."Greves marcadas especificamente para o período de campanha eleitoral, aliás, greves que ocuparão mais de metade do período de campanha eleitoral. Greves que não são ferramenta de negociação, greves vazias de objetivo", acrescentou.Miguel Pinto Luz deixou ainda um"."Se houver respostas para a garantia do que é necessário para as partes do acordo, que agora não foram implementadas, (...). Não pretendemos a greve pela greve. Pretendemos responder a um problema estrutural da CP que não funciona sem trabalhadores", afirmou José Manuel Oliveira.Segundo o coordenador da FECTRANS, "o problema que estávamos a negociar, e nunca nos foi colocada a questão de que a empresa não tinha capacidade de negociar."."Reduzimos quase para metade aquilo que era os custos de um trabalho inicial que fizemos. E nesse sentido, não percebemos como é que dois dias depois, o mesmo governo que deu autorização à CP para nos apresentar uma proposta, diz que não pode porque está em gestão", acrescentou afirmou José Manuel Oliveira.A RTP esteva nas estações de Agualva - Cacém, na linha de Sintra, e de Coimbra onde constatou que a maioria dos passageiros tinha conhecimento desta greve da CP.