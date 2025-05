Comboios parados. Segundo dia de greve na CP com adesão total

"Tal como no primeiro dia de greve, a adesão é de 100 por cento. Não houve desenvolvimentos. Não houve cedências nem da parte do Governo, nem da parte da CP, portanto a greve mantém-se", disse à agência Lusa Júlio Marques, da Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), que integra os 14 sindicatos que convocaram a greve.

Serão assegurados os serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações, os serviços de emergência, os comboios de socorro e todas as composições que tenham iniciado a sua marcha deverão ser conduzidas ao seu destino.





c/ Lusa

, segundo os sindicatos (14).O presidente do sindicato dos Maquinistas, António Barata Domingues, considerou esta manhã, no programa da RTPque não não há qualquer impedimento legal para o governo tomar decisões sobre a CP., segundo António Barata Domingues houve uma reunião com o executivo na passada segunda-feira, "onde foi apresentada uma proposta muito abaixo do que estava previsto".".A reação do sindicato dos Maquinistas surge depois do ministro das Infraestruturas ter afirmado, na quarta-feira, que a greve prejudica as finanças da CP e de ter acusado os sindicatos de “parar o país por interesse político”.“[Os sindicatos] conseguiram parar o país por interesse político e tem a ver com o ‘timing’ em que estamos, em eleições”, acusou Miguel Pinto Luz.Para o governante,“Mas mais importante - e é a mensagem que quero deixar aqui - não serve os portugueses, centenas de milhares de portugueses foram prejudicados”.Segundo Miguel Pinto Luz, ""."A CP foi também prejudicada do ponto de vista financeiro, porque pede receitas, nestes dias. Portanto saem todos prejudicados", frisou.O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social não decretou serviços mínimos para esta greve, uma decisão que a empresa adiantou na quarta-feira ter contestado junto do Tribunal da Relação de Lisboa, tendo em conta que a paralisação afeta o acesso ao trabalho, saúde e educação.", afirmou, em comunicado, acrescentando estar consciente dos danos causados.A greve foi convocada pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), a Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial (ASSIFECO), a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), o Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (SINAFE), o Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia (SINDEFER), o Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e Afins (SINFA), o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Transportes e Indústria (SINTTI), o Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), o Sindical Nacional de Quadros Técnicos (SNAQ), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), o Sindicato dos Transportes Ferroviários (STF) e o Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE).A esta paralisação junta-se a que foi convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) e a convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).