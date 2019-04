Combustíveis. ANAREC admite "graves problemas" nas próximas horas

A Associação está a monitorizar a situação, mas ainda não tem dados concretos sobre o ponto de situação no país. Considera, no entanto, que "não é previsível" que ao meio dia desta terça-feira, 80 por cento dos postos de abastecimento fiquem sem combustível.



Francisco Albuquerque fala de relatos pontuais de problemas de cargas, na sequência da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas.



Ao longo do país, verifica-se já um incremento de vendas, com filas de pessoas a quererem atestar as viaturas, com receio de falta de combustível.