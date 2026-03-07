Combustíveis. Chega critica "fraude e engano" nas medidas do Governo e pede debate de urgência no Parlamento

André Ventura critica a aplicação de uma medida, quando o que o governo anunciou era diferente.

O Chega quer que o Governo volte ao IVA zero nos produtos alimentares até final do ano e pede que o Estado devolva aos contribuintes a receita fiscal decorrente do aumento do preço dos combustíveis, valor que “não estava à espera”.



André Ventura diz que o Governo criou uma “situação de maquilhagem”, quando dá “uma migalha” e continua a cobrar todo o imposto.





Razões para o presidente do Chega anunciar que este sábado vai dar entrada com um pedido de debate parlamentar de urgência, a realizar após a tomada de posse do novo Presidente da República.






