Combustíveis mais caros. Gasolina aumenta 14 e gasóleo 12 cêntimos

Foto: Reuters

Os combustíveis voltam a aumentar esta semana. Estão previstas subidas de 12 cêntimos no gasóleo, e de 14 na gasolina. O preço do petróleo voltou a disparar, depois da aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia.