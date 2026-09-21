Combustíveis nos valores mais altos de sempre. Quais os setores mais afetados?

(em atualização)





A RTP esteve numa das maiores transportadoras da zona centro do país, que conta com mais de 30 viaturas e que faz em média um milhão de quilómetros por ano.

Barcos nas docas

"O setor da pesca é um setor primário e débil e torna ainda mais difícil e complicado o exercício e manutenção desta atividade", frisou Miguel Cardoso que alerta ainda para a possibilidade de área "entrar numa grande crise".

Gasóleo agrícola aumentou de 90 cêntimos para 1.70 euros Os produtores de animais e de cereais são também afetados pelo aumento do preço dos combustíveis que mantém "todos os dias a mesma rotina para os alimentar"



Paulo Valente, produtor de animais e de cereais em Montemor-o-Velho revelou à RTP que depois de "uma época de cheias, estamos agora num período de muita seca, em que as pastagens não têm nada e tem de se gastar a forragem que fomos armazenando. Todo esse processo é feito à base de combustível, não há como fugir. Tem de ser com o trator que gasta combustível".



Segundo Paulo Valente, "no início do ano o gasóleo agrícola estava a pouco mais de 90 cêntimos e neste momento está sensivelmente a 1.70, dependendo do custo de abastecimento".



Em relação à medida anunciada por Luís Montenegro do apoio extraordinário de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola até ao final do ano, o produtor de animais e cereais frisa que "é insuficiente" e recorda que em Espanha esse apoio é o dobro e que os combustíveis são mais baratos.



"Vejo o futuro com muita tristeza e há que ponderar continuar com a atividade" Pão vai aumentar

Paulo Amarelo, padeiro em Évora, trocou dois veículos a combustão por veículos elétricos para compensar o aumento do preço dos combustíveis.



"Eu gastava semanalmente 150 euros em gasóleo" e agora "consigo gastar 200 euros mensais", contou à RTP.

Ainda assim, "vamos ser obrigados a aumentar o preço do pão" pois "a farinha sobe, tudo sobe", disse.



Os produtores de animais e de cereais são também afetados pelo aumento do preço dos combustíveis que mantém "todos os dias a mesma rotina para os alimentar"Paulo Valente, produtor de animais e de cereais em Montemor-o-Velho revelou à RTP que depois de "uma época de cheias, estamos agora num período de muita seca, em que as pastagens não têm nada e tem de se gastar a forragem que fomos armazenando. Todo esseSegundo Paulo Valente, "".Em relação à medida anunciada por Luís Montenegro do apoio extraordinário de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola até ao final do ano, o produtor de animais e cereais frisa que "é insuficiente" e recorda que em Espanha esse apoio é o dobro e que os combustíveis são mais baratos."Vejo o futuro com muita tristeza e há que ponderar continuar com a atividade"Paulo Amarelo, padeiro em Évora, trocou dois veículos a combustão por veículos elétricos para compensar o aumento do preço dos combustíveis.", contou à RTP.Ainda assim, "vamos ser obrigados a aumentar o preço do pão" pois "a farinha sobe, tudo sobe", disse.

O proprietário, António Ezequiel, afirmou que a situação "está a ficar muito difícil.".Isto está a ficar insuportável. Não conseguimos refletir na margem, no preço dos produtos, o custo dos combustíveis", acrescentou.Para António Ezequiel, "". "Temos de aumentar o preço dos produtos e já informámos os clientes".Segundo o proprietário da empresa de transportes, "infelizmente o nosso governo, em vez de apoiar as empresas de distribuição, empresas que em toda a zona centro percorremos milhares de quilómetros para chegar às aldeias mais isoladas com o transporte de produtos alimentares aos idosos aos lares às instituições de não temos qualquer apoio. Isto é inacreditável".Infelizmente as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro não preveem o apoio às empresas do nosso setor", acusou.António Ezequiel realçou ainda que,. Nós já pagámos este ano cerca de 10 mil euros a mais no custo do combustível".No setor das pescas há vários armadores a ponderar deixar os barcos nas docas para fazer face ao aumento do combustível.Miguel Cardoso da Associação Olhão Pesca revelou à RTP que ""."Isto preocupa-nos bastante, porque cada vez mais o".Miguel Cardoso recorda que o setor tem tido alguns apoios, "tardios, mas tem tido". No entanto, "".O peixe não está a chegar mais caro aos consumidores, uma vez que o preço é decidido por leilão na lota. "E decorre muito da lei da procura e da oferta.. E está refém da situação".