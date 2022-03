Combustíveis vão ter hoje o maior aumento de sempre de uma só vez

Para abastecer o carro poderá ser preciso gastar cerca de 100 euros.







Para tentar minimizar o impacto deste aumento, este mêsÉ quatro vezes mais em relação ao que acontecia até agora.O aumento da compensação é uma das medidas do Governo para fazer face à forte subida do preço dos combustíveis.A devolução do ganho extraordinário de IVA com o Imposto Sobre Produtos petrolíferos, que expirava em abril, passa a vigorar até ao final de junho.Já a taxa de carbono continuará inalterada até o final do semestre.O ministro do Ambiente diz, em entrevista à Antena 1 e ao, que pode em situações pontuais faltar combustível em algumas bombas de menor dimensão, mas não haverá rutura.O ministro diz que a hipótese de reduzir o Imposto sobre os combustíveis não está em cima da mesa. Adianta que essa redução continuará a ser na proporção do acréscimo do IVA, como tem acontecido até agora.Os preços dos combustíveis dispararam esta semana, tanto nos EUA como na Europa, para os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na oferta, provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Corrida para abastecer

Na sexta-feira começou a corrida aos postos de combustível. Milhares de condutores foram aos postos de combustíveis, registando-se grandes filas. Em alguns casos foi preciso esperar mais de uma hora para abastecer e houve bombas que chegaram a ficar sem combustível.Os portugueses que vivem perto da fronteira, aproveitam para abastecer em Espanha.