Aumento dos combustíveis deve-se à guerra e a outros fatores

Foto: Dado Ruvic - Reuters

A tendência de subida do preço do petróleo vai manter-se. No domingo, o barril de Brent chegou aos 130 dólares. A RTP foi ouvir uma especialista em produtos petrolíferos e energias renováveis, que admite que, se a tendência se mantiver, na próxima segunda-feira voltam a registar-se novos aumentos.