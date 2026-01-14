Comércio entre Brasil e China cresce para valor recorde em 2025

A China manteve-se como o principal parceiro comercial do Brasil, superando com larga vantagem os Estados Unidos, com quem o comércio bilateral somou 83 mil milhões de dólares (71 mil milhões de euros) no mesmo período.

De acordo com o CEBC, o excedente comercial brasileiro com a China foi de 29,1 mil milhões de dólares (25 mil milhões de euros), o equivalente a 43% de todo o saldo positivo do país com o mundo.

O crescimento das exportações brasileiras foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário e extrativo. Só a venda de petróleo bruto para a China atingiu o valor de 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros), com um volume recorde de 44 milhões de toneladas -- representando 45% de todo o petróleo exportado pelo Brasil.

As exportações de soja somaram 34,5 mil milhões de dólares (29,6 mil milhões de euros), enquanto as de carne bovina cresceram quase 48%, chegando a 8,8 mil milhões de dólares (7,5 mil milhões de euros), também um recorde. Em contraste, as vendas de carne de frango e suína caíram 53% e 36%, respetivamente.

Do lado das importações, destacou-se a aquisição de uma plataforma para a exploração de petróleo no valor de 2,66 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros). As compras de automóveis híbridos também aumentaram 25%, totalizando 1,87 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros). Por outro lado, os veículos 100% elétricos sofreram uma queda de 37% nas importações.

A China foi ainda o principal fornecedor de bens da indústria de transformação para o Brasil, com destaque para fertilizantes, produtos químicos e farmacêuticos, estes últimos com um crescimento de 39% nas compras, impulsionadas especialmente por medicamentos à base de insulina.

Entre os estados brasileiros, o Rio de Janeiro liderou as exportações para a China pelo terceiro ano consecutivo, com 18,1 mil milhões de dólares (15,4 mil milhões de euros), 94% dos quais oriundos da venda de petróleo.

Com os novos dados, a corrente de comércio Brasil - China representou 27,2% de todo o comércio exterior brasileiro em 2025, consolidando a importância da China na balança comercial do país sul-americano.