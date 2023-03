Comissão de Inquérito da TAP vai ouvir 60 personalidades. Há seis prioritárias

Jacky Naegelen - Reuters

A comissão de inquérito à TAP vai ouvir 60 personalidades e as audições começam na próxima semana, estando entre as seis primeiras a IGF, a ex-administradora Alexandra Reis, a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração.