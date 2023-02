Comissão Europeia divulga previsões macroeconómicas intercalares de inverno

Desde as anteriores previsões de inverno, divulgadas a 10 de fevereiro de 2022, Bruxelas tem sido forçada a rever em sucessivas baixas acentuadas as suas projeções macroeconómicas, em grande medida como resultado da guerra lançada pela Rússia na Ucrânia a 24 de fevereiro e consequente escalada nos preços, sobretudo no setor da energia.O desempenho da economia europeia no último trimestre do ano passado, porém, foi melhor do que o antecipado pela generalidade das instituições económicas e analistas, com a zona euro a evitar mesmo uma contração que parecia inevitável, ao registar um crescimento de 0,1%, e a encerrar o ano de 2022 com um crescimento de 3,5% (e o conjunto da UE de 3,6%), acima do previsto.Além disso, os preços do gás e da eletricidade recuaram para níveis anteriores ao da guerra e a inflação recuou de forma acentuada em dezembro – depois de atingir um máximo histórico de 10,7% na zona euro em outubro, recuou para 10,1% em novembro (a primeira descida desde junho de 2021) e para os 9,2% em dezembro.