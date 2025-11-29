Companhias aéreas por todo o mundo afetadas por falha em aviões da Airbus

A fabricante de aeronaves Airbus ordenou na sexta-feira uma atualização imediata de software em seis mil dos seus aviões A320, medida que afeta mais da metade da frota global. Esperam-se, assim, transtornos durante este fim de semana, que é o mais movimentado do ano nos Estados Unidos por se seguir ao Dia de Ação de Graças.



São já várias as companhias aéreas a alertar que as reparações podem causar atrasos ou cancelamentos de voos. Até ao momento, estas são as principais afetadas:



TAP



A TAP poderá ter de parar mais de metade da frota este fim-de-semana. Em comunicado, a companhia aérea portuguesa diz que está a acompanhar a situação, tendo como prioridade máxima a segurança dos passageiros e tripulações, sem adiantar quantas das 58 aeronaves da família A320 vão ter de ficar retidas até à atualização do software.



American Airlines



A maior operadora mundial de A320 disse que cerca de 340 das suas 480 aeronaves deste modelo precisam da atualização de software, que deverá ser concluída até ao final do dia de hoje, sendo necessárias cerca de duas horas para cada avião.



Lufthansa



A companhia aérea alemã espera um pequeno número de cancelamentos ou atrasos de voos durante o fim de semana, uma vez que serão necessárias várias horas por aeronave para implementar as medidas prescritas pela Airbus.



Avianca



A companhia aérea colombiana Avianca afirmou que a recolha afetou mais de 70 por cento da sua frota, causando perturbações operacionais "significativas" nos próximos dez dias. A Avianca encerrou a venda de bilhetes para viagens até 8 de dezembro.



Wizz Air



Algumas aeronaves da Wizz Air precisam da atualização de software, informou a companhia aérea, acrescentando que agendou imediatamente a manutenção necessária. Como resultado, alguns voos durante o fim de semana podem ser afetados.



British Airways



Três das aeronaves A320 de curta distância da companhia aérea britânica foram afetadas, mas não se espera qualquer impacto operacional.



EasyJet



A companhia aérea informou que concluiu a atualização de software em muitas aeronaves que necessitavam da mesma e planeia operar o programa de voos normalmente este sábado.



Air France-KLM



A companhia aérea cancelou 35 voos na sexta-feira, após a comunicação da Airbus.



Air New Zealand



A companhia aérea disse que todas as suas aeronaves A320neo receberão uma atualização de software antes de operar o seu próximo serviço, o que irá interromper vários dos seus voos este sábado.



Air India



A companhia aérea disse que a diretiva da Airbus resultará num realinhamento de software/hardware em parte da sua frota, levando a um tempo de resposta mais longo e atrasos nas operações.



Indigo



A companhia aérea indiana de baixo custo afirmou que estava a concluir proativamente as atualizações obrigatórias e que alguns voos podem sofrer "algumas pequenas alterações de horário" enquanto trabalha nas "atualizações preventivas".



Volaris



A companhia aérea mexicana afirmou na sexta-feira que a atualização da Airbus causará atrasos e cancelamentos de voos nas 48 a 72 horas seguintes.



Latam Airlines



A atualização aplica-se a um número limitado de aeronaves da Latam de afiliadas na Colômbia, Chile e Peru. As aeronaves que operam com companhias afiliadas no Brasil e no Equador não estão sujeitas a este aviso.



Turkish Airlines



A empresa disse que oito aeronaves A320 voltarão ao serviço após concluir as ações necessárias. "Todas as nossas operações continuam em segurança e sem interrupção", afirmou.



Viva



A companhia aérea mexicana disse que a sua frota será afetada pela atualização de software da Airbus, mas ainda não foi determinado um prazo para quando as aeronaves estarão prontas para voar novamente.



Delta Airlines



A companhia aérea norte-americana espera que qualquer impacto operacional da diretiva da Airbus seja limitado.



Aer Lingus



A transportadora irlandesa afirmou que um número limitado de aeronaves foi afetado e que a companhia aérea está a tomar medidas para concluir a instalação do software necessário, esperando que não haja interrupções operacionais significativas.



United Airlines



A companhia aérea, que opera aeronaves da família A320, afirmou que não foi afetada pelo anúncio da Airbus.



Azul



A companhia aérea brasileira Azul afirmou que nenhum dos seus aviões A320 foi incluído na ordem da Airbus.