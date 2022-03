"Completa inação do Governo". Transportadoras de mercadorias exigem desconto nos combustíveis e deixam alertas

No dia em que o valor dos combustíveis em Portugal regista o maior aumento de sempre de uma só vez, com, a Associação Nacional das Transportadoras acusa o Executivo de António Costa de “não ter anunciado quaisquer medidas para proteger o setor”.Para a ANTP, o Governo vai, uma vez mais, “colocar as empresas portuguesas afetas ao setor dos transportes numa situação de graves dificuldades económicas”., onde o preço médio/litro de gasóleo é de €1,53”, explica a associação num comunicado enviado às redações.A representante das transportadoras em Portugal acredita que, esquecendo “por completo” o transporte de mercadorias, “que está presente em toda a cadeia de abastecimento”.Os “graves problemas de tesouraria” sofridos pelo setor dos transportes implicam, na perspetiva da ANTP, que “sejam tomadas medidas que reflitam a redução do preço do gasóleo com efeitos imediatos”, nomeadamentetal como foi anunciado para os transportes públicos de passageiros.

Preço dos bens alimentares pode aumentar, alertam transportadoras

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas diz estar disponível para cooperar com o Governo na procura de outras soluções, tentando desse modoe bem assim a subida generalizada dos preços dos produtos”.“A não tomada de uma posição séria e imediata face à subida dos preços dos combustíveis por parte do governo implicará, dado que o aumento do custo do transporte dos bens será invariavelmente imputado ao consumidor final”, acrescenta a associação.Esta segunda-feira os combustíveis foram alvo do maior aumento de sempre de uma vez só em Portugal. A gasolina ficou com um preço por litro acima dos dois euros. Para abastecer o carro poderá ser preciso gastar cerca de 100 euros.Para tentar minimizar o impacto deste aumento, este mês o programa Autovoucher, introduzido pelo Governo durante a pandemia de covid-19, vai darÉ quatro vezes mais em relação ao que acontecia até agora.