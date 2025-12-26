Economia
Compra da Remolcanosa pelo grupo Boluda debaixo de "investigação aprofundada"
O grupo espanhol de reboque marítimo Boluda havia notificado a Autoridade da Concorrência da compra do controlo da Remolcanosa a 1 de agosto.
A Autoridade da Concorrência determinou que a compra da Remolcanosa Portugal - Serviços Marítimos pelo grupo espanhol de reboque marítimo Boluda passe a estar sob "investigação aprofundada". O negócio "suscita sérias dúvidas".A decisão foi tomada esta semana, antes da véspera de Natal.
Considera a Autoridade da Concorrência, em nota publicada no seu site, que "a operação de concentração notificada suscita sérias dúvidas, à luz dos elementos recolhidos, e em atenção aos critérios definidos", desde logo "quanto à sua compatibilidade com o critério estabelecido" no que diz respeito "ao mercado relevante identificado".
Foi a 1 de agosto que o grupo Boluda notificou o regulador português sobre a compra do controlo exclusivo da Remolcanosa Portugal - Serviços Marítimos.
"A operação de concentração consiste na aquisição, pela BT Luxembourg II, S.À R.L, integrada no Grupo Boluda, do controlo exclusivo da Remolcanosa Portugal - Serviços Marítimos, S.A. e respetivas subsidiárias", detalha a Autoridade da Concorrência.
O grupo Boluda indica operar, a nível internacional, na prestação de serviços de reboque marítimo, no transporte marítimo e terrestre, além da logística portuária.Portugal está ativo na "prestação de serviços de reboque marítimo no Terminal PSA do Porto de Sines, no transporte regular de contentores com escala no porto de Leixões e no porto de Setúbal, bem como na prestação de serviços de amarração no Terminal PSA no Porto de Sines".
A Remolcanosa, que opera igualmente no sector do reboque marítimo, está presente nos portos de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Portimão.
Presta ainda serviços de reboque oceânico, "abrangendo operações em alto-mar, salvamento marítimo e serviços de amarração", e serviços de mergulho profissional e reparação naval.
As subsidiárias são as empresas Reboport - Sociedade Portuguesa de Reboques Marítimos, S.A., Tinita - Transportes e Reboques Marítimos, S.A., Multisub - Serviços de Mergulho Profissional, S.A., Rebonave - Reboques e Assistência Naval, S.A., e Gironave - Indústrias Metalomecânicas, Lda., de acordo com a Autoridade da Concorrência.
c/ Lusa
