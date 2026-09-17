Comunidade Viseu Dão Lafões alerta para impossibilidade de portagens no IP3

"O que me parece é que será impossível que haja portagens entre Viseu e Coimbra no traçado que temos hoje, naquilo que foi o compromisso há cerca de uma década da duplicação em quase todo o seu perfil de dois mais dois", assumiu João Azevedo.

O também presidente da Câmara de Viseu disse aos jornalistas que "é uma obra paga pelo Orçamento do Estado, é um compromisso do Estado português com a região, já para não falar em décadas de atraso que esta infraestrutura tem" e que "prejudicou e de que maneira" os municípios envolvidos.

Questionado sobre as declarações do ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, o presidente da CIM disse que "não está informado" e "pode ter havido alguma confusão na declaração" prestada na quarta-feira.

"Seria até uma falta de respeito para com a região. Não me passa pela cabeça que isso possa acontecer", reforçou João Azevedo.

O autarca reconheceu que o compromisso de não haver portagens "não está escrito, mas foi o que ficou decidido em reunião do conselho da comunidade intermunicipal com o ministro" das Infraestruturas.

"Isto [compromisso assumido] serve para qualquer ministro que seja e que possa assumir funções no Governo da República. Para este e para o futuro. [...] Eu acredito nas instituições e acredito nas pessoas", acrescentou.

Neste sentido, reforçou que o IP3 "não tem portagens, não seria admissível ter portagens, não pode ter".