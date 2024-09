Concertação Social. Governo propõe aumento do salário mínimo para 870 euros

O Governo quer aumentar o salário mínimo nacional acima do que estava previsto no acordo de salários assinado em 2022.Este deverá ser um dos temas em cima da mesa na reunião de concertação social desta quarta-feira, marcada para as 15h00 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa.De acordo com os parceiros sociais, a ministra também já se mostrou disponível para a avançar com a isenção de contribuições e impostos nos prémios de produtividade por desempenho, tal como previsto no programa do Governo.A ministra do Trabalho já veio transmitir que gostava que as negociações ficassem concluídas antes do prazo-limite de entrega do Orçamento do Estado para 2025, ou seja, 10 de outubro. No entanto, os parceiros sociais demonstram-se divididos quanto à possibilidade de um acordo.