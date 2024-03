Concorrência dá `luz verde` à compra da Lineas pela Impact III e pela Mota-Engil

Em comunicado hoje divulgado, mas datado de dia 20 de março, a AdC refere que o seu Conselho de Administração deliberou "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", por considerar "que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste".

A AdC dá, assim, `luz verde` à compra da Lineas, que detém participações de controlo em empresas que gerem infraestruturas de transporte -- como a Lusoponte (Ponte 25 de Abril e Ponte Vasco da Gama, em Lisboa) ou a Douro Interior (IC5, entre Murça/Alijó e Miranda do Douro, e IP2, entre Bragança e Guarda).

A operação de concentração tinha sido anunciada em fevereiro e "consiste na aquisição, pela Impact III S.à.r.l. (`Impact III`), um fundo gerido pela entidade gestora Serena Industrial Partners GP, S.à.r.l. (`Serena`) e pela Mota Engil, Concessões, S.A. (`Mota-Engil`), do controlo conjunto da LineasConcessões de Transportes, SGPS, S.A.(`Lineas`)".

De acordo com a ficha do processo, a Impact III é uma empresa-veículo sediada no Luxemburgo "utilizada para fins de investimento em projetos de infraestruturas", sendo que nenhuma das suas empresas se encontra presente em Portugal.

Já a Mota-Engil, Concessões, concentra a sua atividade "nos setores de obras públicas e privadas, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, produção de eletricidade, carregamento de veículos elétricos e manutenção de edifícios e infraestruturas industriais".