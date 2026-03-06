Confederação Nacional da Agricultura preocupada com efeitos da guerra

A Confederação Nacional da Agricultura revela estar preocupada com os efeitos que a crise económica resultante do conflito no Médio Oriente pode ter no sector agrícola, em particular no preço dos fertilizantes.Pedro Santos, da direção da CNA, explica que o sector da agricultura vai ser afetado direta ou indiretamente por esta crise.O representante da CNA lembra o Governo de que não se pode esquecer que a redução no ISP também tem de ser aplicada aos combustíveis agrícolas. A somar ao controlo do movimentos especulativos que levam a subidas precoces de preços.