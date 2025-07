Confiança dos consumidores aumenta e clima económico estabiliza em julho

Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a evolução do indicador de confiança dos consumidores "resultou do contributo positivo das perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da realização de compras importantes por parte das famílias".

Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo negativo.

Já o indicador de clima económico estabilizou em julho, suspendendo o movimento ascendente observado nos três meses anteriores, tendo os indicadores de confiança diminuído nos serviços e na construção e obras públicas e aumentado na indústria transformadora e no comércio.