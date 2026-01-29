Confiança dos consumidores sobe em janeiro mas clima económico piora
O indicador de confiança dos consumidores voltou a aumentar em janeiro, enquanto o indicador de clima económico diminui, após ter subido nos dois meses anteriores, segundo os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores divulgados hoje pelo INE.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores aumentou nos últimos dois meses, "de forma ténue em dezembro", após ter diminuído no mês precedente.
Já o indicador de clima económico diminuiu em janeiro, após ter aumentado nos dois meses anteriores, com os indicadores de confiança a diminuírem no comércio, na indústria transformadora e nos serviços, tendo aumentado na construção e obras públicas.