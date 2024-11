Confiança dos consumidores sobe em novembro e clima económico em máximo desde março de 2019

Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores", a subida do indicador de confiança dos consumidores "resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar e das perspetivas de evolução futura da situação económica do país".

Em sentido contrário, as expectativas de evolução futura da situação financeira do agregado familiar e de realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo negativo.

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, aumentou entre setembro e novembro, atingindo o máximo desde março de 2019, com a confiança a aumentar na construção e obras públicas, nos serviços e no comércio e a diminuir ligeiramente na indústria transformadora.

No que se refere ao indicador de confiança dos consumidores, o saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país "aumentou no último mês, depois da diminuição significativa registada em outubro", refere o INE.

O saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar diminuiu em novembro, após os aumentos dos dois meses anteriores, "de forma ténue em outubro".

Já os saldos das opiniões sobre a evolução passada e das perspetivas relativas à evolução futura dos preços diminuíram ambos em novembro, após os "aumentos significativos" de outubro.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança diminuiu em outubro e novembro, "de forma ténue" no último mês, após ter aumentado nos dois meses anteriores.

A evolução deste indicador deveu-se ao contributo negativo das perspetivas de produção, tendo as apreciações relativas aos `stocks` de produtos acabados e as opiniões sobre a evolução da procura global contribuído positivamente.

Por seu turno, o indicador de confiança da construção e obras públicas aumentou em outubro e novembro, após ter diminuído em setembro, refletindo o contributo positivo das suas duas componentes (apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego).

O INE refere que, neste setor, o principal fator limitativo à atividade indicado pelas empresas continuou a ser a dificuldade em recrutar pessoal qualificado, registando-se um aumento no último mês da percentagem de empresas que referiu este obstáculo, depois da diminuição dos dois meses anteriores.

Já no comércio, o indicador de confiança aumentou em novembro, após ter estabilizado no mês anterior, refletindo o contributo positivo das apreciações sobre o volume de vendas e das perspetivas de atividade da empresa, enquanto as apreciações sobre o volume de `stocks` contribuíram negativamente.

Em novembro, o indicador de confiança aumentou no comércio por grosso e diminuiu no comércio a retalho.

Quanto aos serviços, viram o indicador de confiança aumentar entre setembro e novembro, após ter diminuído em agosto.

Esta evolução resultou do contributo positivo de todas as componentes: Perspetivas relativas à evolução da procura, apreciações sobre a atividade da empresa, e opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas, "mais expressivo no último caso".

Os períodos de recolha de informação pelo INE no âmbito deste inquérito decorreram entre 04 e 16 de novembro no caso dos consumidores, com 1.384 respostas obtidas por entrevista telefónica, e entre 01 a 22 de novembro no caso dos inquéritos às empresas.