Confiança dos investidores na Alemanha sobe inesperadamente em dezembro

O Centro para a Pesquisa Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança dos investidores subiu para 45,8 pontos em dezembro, mais 7,3 pontos que no mês anterior.

Mas a avaliação da situação económica atual da Alemanha caiu 2,3 pontos, para -81 pontos.

As expectativas tornaram-se mais positivas.

"Depois de três anos de estagnação económica, as oportunidades de recuperação da economia são boas e isso reflete-se na confiança", disse o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach.

A política orçamental expansionista dá um novo impulso à economia alemã, considera Wambach.

No entanto, Wambach adverte que a recuperação continua frágil e, por isso, considera que a agenda política de reformas para 2026 deve incluir medidas para enfrentar os conflitos comerciais, as tensões geopolíticas e a ausência de investimentos.

A situação na indústria automóvel melhorou e o respetivo indicador subiu para -22 pontos em dezembro, mais 7,7 pontos que em novembro.

A confiança dos investidores também aumentou noutros setores exportadores, como as indústrias química e farmacêutica e o setor metalúrgico, embora a melhoria tenha sido menos acentuada do que na indústria automóvel.

"Apesar do apoio da política orçamental, estas indústrias ainda sofrem baixos volumes de exportação devido às elevadas tarifas e desvantagens competitivas estruturais", acrescenta o instituto ZEW.

As expectativas na conjuntura da zona euro subiram em dezembro em 8,7 pontos face a novembro, para 33,7 pontos, pelo que a melhoria é maior do que a da Alemanha.

Mas a avaliação da situação económica atual na zona euro caiu 1,2 pontos, para -28,5 pontos.