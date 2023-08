Confirmada estagnação da economia alemã no segundo trimestre

Confirma-se a primeira estimativa avançada no final de julho pelo Destatis. Nos dois trimestres anteriores, a economia do denominado motor da Europa havia recuado 0,4 e 0,1 por cento. No período de um ano, o PIB alemão patenteia uma quebra de 0,6 por cento, corrigido da inflação.

. E

"Depois das ligeiras descidas dos dois trimestres anteriores, a economia alemã estabilizou na primavera", afirma em comunicado a presidente do Destatis, Ruth Brand.

Já o investimento cresceu 0,6 por cento nos equipamentos e 0,2 na construção. Isto apesar do acentuar dos custos de financiamento.

Ao cabo de uma sucessão de quebras, as despesas de consumo subiram 0,1 por cento, ainda de acordo com gabinete federal de estatísticas. Desempenho que assenta num mercado laboral sem oscilações, no aumento dos salários e na inflação em recuo. Ainda assim, esta continua elevada: em julho era de 6,5 por cento.

, observa a agência Lusa,. O Fundo Monetário Internacional estima para Alemanha um recuo de 0,3 por cento.

c/ agências