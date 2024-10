Congresso do PSD. Miranda Sarmento espera "responsabilidade" do PS "em todo o processo orçamental"

Foto: André Kosters - Lusa

Em entrevista à RTP, este sábado, à margem dos trabalhos do Congresso do PSD em Braga, o ministro das Finanças afirmou ter estado "sempre tranquilo" ao longo do processo negocial da proposta de Orçamento do Estado com o PS. "E o Partido Socialista respondeu sempre com responsabilidade", apontou Joaquim Miranda Sarmento.