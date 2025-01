Consórcio da Mota-Engil com única proposta para alta velocidade entre Oiã e Soure

Em comunicado, a IP disse que "foram hoje conhecidas as propostas ao concurso público com publicidade internacional para a concessão da linha ferroviária de Alta Velocidade entre Oiã e Soure, que integra a 1.ª de três fases da nova ligação ferroviária Porto -- Lisboa".

Segundo a sociedade, o júri do concurso reuniu-se esta manhã para abrir as propostas submetidas na Plataforma de Compras Públicas.

Neste âmbito, destacou, "informa-se que foram carregados dois documentos com a tipologia `proposta e documentos complementares`".

"Após proceder à abertura dos referidos documentos, pelas 10:13, verificou-se que um dos documentos corresponde efetivamente a uma proposta apresentada pela Lusolav III -- Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, S.A., Agrupamento Complementar de Empresas constituído pela Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. Teixeira Duarte -- Engenharia e Construções, S.A., Casais -- Engenharia e Construção, S.A., Alves Ribeiro, S.A., Conduril -- Engenharia, S.A. e Construções Gabriel A.S. Couto, S.A.".

Já o documento "apresentado pela empresa Viamapa -- Serviços de Topografia SA, corresponde a uma declaração de não apresentação de proposta, pelo que não foi considerada esta entidade como concorrente".

Assim, o júri publicou, às 10:46, na Plataforma de Compras Públicas "a lista dos concorrentes ao concurso público com publicidade internacional para a concessão da linha ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã, da qual constava, apenas, o consórcio Lusolav III -- Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, S.A.".

Em outubro, o Governo adjudicou ao consórcio Lusolav, liderado pela Mota-Engil, a concessão da linha ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Oiã.

O júri do concurso tinha recomendado, antes disso, a adjudicação do primeiro troço ao consórcio, o único concorrente que avançou para a fase final do procedimento.