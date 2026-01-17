Consórcio que integra empresa da Ibéria vence `handling` nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Segundo fonte oficial da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), a decisão do júri do concurso foi tomada na sexta-feira, tendo a proposta do agrupamento Clece, S.A. (que integra a South, empresa de handling do grupo Ibéria) superado a da SPdH -- Serviços Portugueses de Handling, S.A. (antiga Groundforce, adquirida pela Menzies Aviation, em 2024), confirmando os resultados do relatório preliminar.

Nesse relatório, de outubro de 2025, o júri do concurso para assistência em escala (`handling`) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro considerou que a proposta do consórcio Clece/South faz uma melhor afetação de meios humanos e materiais do que a da Menzies.

O júri liderado por Sofia Simões deu uma classificação de 95,2523 ao agrupamento Clece/South, do universo Iberia, tendo a SPdH terminado com uma classificação de 93,0526.

A Acciona, que também apresentou proposta, foi excluída, por certos documentos não cumprirem as disposições legais.

O relatório preliminar emitido pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) apontou que, na escolha do vencedor, um dos critérios passava pela apresentação de quadros com a identificação do número mínimo de meios materiais (NMM) e de meios humanos (NMH) "a serem afetos às atividades de assistência a bagagem, assistência a carga e correio e assistência a operações em pista, por aeroporto, para dois cenários teóricos".

Estas conclusões foram confirmadas no relatório final, com o juri a explicar que a proposta da Acciona foi excluída porque os documentos em formato excel, não cumpriram com as disposições legais referentes ao modo de apresentação das propostas.

O júri analisou também várias contestações da SPdH á proposta do consórcio Clece/South, mas não lhes deu provimento.

Neste processo, e de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos, foram ouvidos os Comités de Utilizadores dos Aeroportos, tendo a ANAC recebido comentários do Comité de Utilizadores do Aeroporto de Lisboa (CUAL) e do Comité de Utilizadores do Aeroporto do Porto (CUAP), não tendo recebido qualquer posição do Comité de Utilizadores do Aeroporto de Faro (CUAF).

Os comentários recebidos, "não impactaram na análise e na avaliação" do júri, segundo o relatório final.

Hoje, em informação à agência Lusa, a ANAC confirmou que o júri do concurso "apresentou o relatório final, que foi aprovado pelo Conselho de administração ontem [sexta-feira], dia 16", adiantando que "foram notificados os concorrentes, [...] os Comités de Utilizadores de Lisboa, Porto e Faro e a Entidade Gestora Aeroportuária".

Entretanto, citada pelo jornal Eco, a Menzies Aviation confirma que "foi formalmente notificada da decisão final da ANAC" e sublinha o seu desacordo face à opção do júri.

"Estamos extremamente dececionados com o resultado e acreditamos firmemente que a nossa proposta representava o melhor valor global, assegurava a continuidade operacional e apresentava o menor risco para o setor da aviação em Portugal. Embora respeitemos o processo, discordamos veementemente da avaliação efetuada e da decisão final", afirma a Menzies, citada pelo Eco, acrescentando que "a decisão está a ser analisada com grande detalhe", não estando em condições de "comentar os próximos passos".

Em novembro do ano passado, o Governo prorrogou o prazo das licenças para assistência em escala nos três aeroportos até 19 de maio de 2026, para assegurar a continuidade da prestação deste serviço, enquanto decorria o concurso cuja decisão foi agora tomada.