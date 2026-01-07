Consumo de energia elétrica bateu recordes em Portugal na terça-feira

Assim, na terça-feira, pelas 19:45, "registou-se um novo recorde de ponta de consumo do Sistema Elétrico Nacional [SEN], que ultrapassou pela primeira vez os 10 GW (com valor provisório de 10.168 MW)", disse a REN, numa nota hoje divulgada.

Segundo a empresa, o "anterior recorde era 9.883 MW, registado em 12 janeiro de 2021, às 19:30", sendo que, esta terça-feira, registou-se ainda "um novo recorde de consumo diário de energia elétrica com o valor de 186,2 GWh (o anterior recorde era de 185,1 GWh, em 13 de janeiro de 2021)".



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, no domingo, nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Entretanto, os avisos já foram retirados.



O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional, de acordo com dados divulgados pela REN no dia 1 de janeiro.



O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, de acordo com a REN.



A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril", referiu.