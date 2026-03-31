Contas do Eurostat. Inflação na Zona Euro cresce para 2,5%

(em atualização)



A inflação homóloga no bloco da moeda única aumentou, no mês de março, para os 2,5 por cento, indica a estimativa anunciada esta terça-feira pelo Eurostat. A escalada de preços dos combustíveis está a impulsionar a taxa.A estimativa do gabinete europeu de estatísticas aponta para que a taxa de inflação anual da Zona euro tenha então subido para os 2,5 por cento, face aos 1,9 de fevereiro e aos 2,2 por cento de março de 2025



Olhando aos principais componentes da inflação, os preços da energia deverão apresentar a taxa anual mais alta, na ordem dos 4,9 por cento, contra -3,1 por cento em fevereiro e -1,0 em março do ano passado.