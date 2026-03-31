Estimativa da inflação. Taxa homóloga terá aumentado para 2,7%

Jornal da Tarde | 31 de março de 2026

Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de dois por cento (0,1 em fevereiro e 1,4 por cento em março de 2025).



- índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos -, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente, revela a estimativa rápida do INE que teve como base a informação já apurada.Já a(-2,2 por cento em fevereiro) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4 por cento (6,7 no mês anterior).Segundo o Instituto Nacional de Estatística,(2,1 no mês precedente)”.Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março serão publicados no próximo dia 13 de abril.