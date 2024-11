Contas dos municípios continuam a refletir boa saúde, diz coordenadora do Anuário Financeiro

Em declarações à Lusa, Maria José Fernandes, coordenadora do Anuário Financeiro que analisou as contas dos municípios relativas a 2023, que é apresentado hoje em Lisboa, afirmou que no ano passado os municípios mantiveram uma tendência positiva em alguns indicadores, destacando a não-contribuição das autarquias para a dívida pública e a capacidade de indexação da receita à despesa que é efetuada.

"Há mais amortizações de empréstimos do que recurso a novos empréstimos, os municípios em desequilíbrio são muito residuais globalmente. Portanto, os municípios continuam a ser exemplos positivos da gestão do erário público", considerou.

A dívida a pagamento dos municípios apresentou em 2023 um "ligeiro aumento", uma tendência que vem desde 2021, embora numa análise que considera os últimos 10 anos tenha existido um trabalho de consolidação das contas.

O passivo exigível "tem um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, mas muito controlado e, sobretudo, muito enquadrado naquilo que é a capacidade de arrecadação, ou seja, há passivo exigível, como há em todas as instituições, mas ele globalmente é suportado, se quisermos, por aquilo que é capacidade de arrecadar receita. Há aqui um ajustamento muito grande entre os orçamentos, que já é um sinal muito positivo há alguns anos", salientou.

Maria José Fernandes destacou ainda, em 2023, um maior volume de transferências do Estado, "muito fruto da transferência de competências".

Os orçamentos dos municípios estão mais realistas em relação à previsão das receitas e das despesas e refletem também um aumento do investimento público, "se calhar também muito fruto até do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], o que dá alguns sinais daquilo que é o gasto de despesa e aquilo que é investimento público", disse.

Este investimento municipal ainda é menor em Portugal do que nas médias europeias, mas "há claramente um aumento do investimento público".

"Acho que, mais uma vez, o ano de 2023 é um ano positivo naquilo que é a sua atuação em termos económicos, financeiros, orçamentais e patrimoniais", concluiu.

Quanto à receita, os dados analisados no Anuário demonstram desde 2021 "uma mudança abrupta" na cobrança de impostos, com o crescimento do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT), que no ano passado ultrapassou mesmo a receita cobrada com o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

"Este ano mantém-se essa tendência, embora com um valor muito, muito, muito menor. Continua o IMT a ser maior que o IMI [...]. Isto tem a ver muito, naturalmente, com o mercado imobiliário", acrescentou.

Por outro lado, em 2023 houve 15 municípios a cobrar taxa municipal turística, mais quatro do que no ano anterior, num valor global de 70,2 milhões de euros, que foi uma fonte de receita importante para as câmaras que a aplicaram.

A 20.ª edição do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo a 2023, é da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (CICF/IPCA) e com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas.

O documento é apresentado hoje, a partir das 14:30, na sede da Ordem dos Contabilistas Certificados, e inclui um debate com autarcas dedicado à nova lei das finanças locais.

A conferência poderá ser acompanhada através do canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HYZCtNiIml4.