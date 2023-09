Contas públicas. Medina diz que resultados confirmam "trajetória firme" da convergência com zona euro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Fernando Medina explicou que a melhoria do crescimento da economia "deve-se sobretudo à melhoria do consumo privado, à sustentação do investimento e também ao contributo das nossas exportações".



O ministro adverte, no entanto, que "mesmo com a melhoria dos resultados da dívida, convém não esquecer que continuamos com uma dívida muito elevada", lembrando que Portugal está 46 pontos acima do que é o referencial base das regras da União Europeia de 60% do PIB.



"Há do lado das oposições um discurso errado e pouco responsável de associar uma melhoria de um resultado orçamental a simplesmente à existência de uma disponibilidade, quase ilimitada, para haver reduções fiscais e para se poder dar tudo a todos", afirmou.



Apesar de o excedente orçamental ser um dado positivo, o valor acaba por ficar abaixo dos 1,2% registados nos primeiros três meses deste ano.



A receita aumentou quase 8%, mas a despesa agravou-se um pouco mais. Para a totalidade deste ano, o Governo mantém a previsão de um défice de 0,4%.