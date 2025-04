Contra "bullying económico", China promete ser "porto seguro" de investimento estrangeiro

A China já tinha anunciado o controlo das exportações de sete elementos de terras raras, incluindo o gadolínio, utilizado em particular nas imagens de ressonância magnética, e o ítrio, utilizado na eletrónica de consumo.

Estes 34 por cento de direitos aduaneiros chineses entrarão em vigor a 10 de abril.

Prioridades dos EUA acima das regras internacionais

A China é o terceiro maior destino das exportações norte-americanas, com 144,6 mil milhões de dólares de mercadorias vendidas em 2024. Na mesma altura, o gigante asiático vendeu 439,7 mil milhões de dólares de mercadorias aos Estados Unidos.

Lin afirmou ainda que as taxas impostas por Trump prejudicam a estabilidade da produção global e das cadeias de abastecimento e afetam seriamente a recuperação económica mundial.





A China lançou na passada sexta-feira várias contramedidas às taxas anunciadas por Trump. As, sanções contra empresas norte-americanas, restrições à exportação de certas terras raras ou a abertura de investigações anti monopólio econtra empresas e produtos norte-americanos, além disso,Ling, que é também o negociador comercial adjunto da China, garantiu que oMas estes impostos destinam-se também a “colocar os Estados Unidos de novo no caminho certo do sistema comercial multilateral”, explicou o governante a um grupo de 20 representantes empresariais americanos, segundo um comunicado de imprensa emitido pelo Ministério na segunda-feira.No entanto, Ling Ji sublinhou que “”.“A raiz do problema dos direitos aduaneiros está nos Estados Unidos”, sublinhou o vice-ministro.As declarações surgem semanas depois de o presidente chinês, Xi Jinping, ter recebido em Pequim os diretores executivos e quadros superiores das principais empresas europeias e norte-americanas, no âmbito da campanha do país asiático para reconquistar a confiança do setor privado e atrair investimento estrangeiro.”, acrescentou.“Esperamos que as empresas financiadas pelos EUA sejam racionais e tomem medidas práticas para manter a estabilidade da cadeia de abastecimento global em conjunto”, frisou.Esta segunda-feira, Pequim acusou também Washington de desrespeitar as normas do comércio internacional. “”, lamentou Lin Jian, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.”, sublinhou Lin Jian durante uma conferência de imprensa regular, acusando Washington de querer “privar os países, nomeadamente os do Sul, do seu direito ao desenvolvimento”.“A,” disse Lin. “A China salvaguardará firmemente os seus direitos e interesses legítimos”, acrescentou.