Ondas de choque após anúncio de Trump. UE e China respondem às tarifas norte-americanas

O presidente norte-americano anunciou tarifas de 34 por cento sobre a China e de 20 por cento sobre os produtos da União Europeia.

União Europeia, um “porto seguro” na guerra comercial

“Não há vencedores” numa guerra comercial, afirma a China

Poucas horas depois de Donald Trump ter anunciado a aplicação uma vasta série de novas tarifas a vários parceiros comerciais, no que denominou, vários líderes mundiais já reagiram com apelos à negociação, mas também com promessas de uma resposta firme.Segundo o presidente norte-americano,, algumas a entrar em vigor já a partir do próximo sábado, 5 de abril. A par destas taxas, confirmou ainda a tarifa de 25 por cento sobre todas as importações de automóveis estrangeiros., uma vez que se optou por “cobrar metade dos direitos aduaneiros” que são cobrados à produção norte-americana, justificou.As bolsas europeias reagiram de imediato esta quinta-feira. Na abertura, a bolsa de Paris perdia 1,78%, a de Frankfurt 2,08%, a de Milão caía 1,58% e a de Amesterdão 1,44%. A bolsa de Londres abriu a perder 1,07% e a de Lisboa 1,08%.Para além das bolsas, houve também uma reação imediata por parte dos líderes europeus.“Estamos agora a preparar outras medidas para proteger os nossos interesses e negócios se as negociações falharem”, afiançou.Von der Leyen prometeu defender “os interesses e valores” da Europa, mas realçou que “existe um caminho alternativo” e que “não é tarde para resolver os problemas através de negociações”.Uma União Europeia unida na resposta às tarifas, com o seu mercado interno, será “um porto seguro” perante a guerra comercial.Alertou ainda, em específico, para o impacto em várias áreas, desde alimentação, transporte e medicamentos. “Isso vai prejudicar, em particular, os cidadãos mais vulneráveis”, avisou.Com as novas taxas, a União Europeia passará a pagar 20 por cento de tarifas, em comparação com 39 por cento de barreiras comerciais que os produtos norte-americanos enfrentam nos mercados europeus, segundo o presidente norte-americano.Também Pequim reagiu de imediato através de um comunicado do Ministério do Comércio chinês., pode ler-se na comunicação citada pelas agências internacionais.Estas taxas anunciadas pelo presidente norte-americano “colocam em risco o desenvolvimento económico global” e ameaçam as cadeias de abastecimento internacionais, o que irá impreterivelmente afetar também os próprios Estados Unidos.O Ministério chinês do Comércio opõe-se de forma “firme” às novas taxas e promete “lutar para defende os direitos e interesses” da China.Das várias taxas anunciadas por Donald Trump, as tarifas aos produtos vindos da China são das mais elevadas: 34 por cento sobre as importações.