Reação às tarifas. Governo "em contacto com vários setores a identificar possíveis impactos"

"Temos estado nas últimas semanas em contacto com os vários setores e a identificar os possíveis impactos", explica na Antena 1 o ministro da Economia, Pedro Reis, sublinhando que o contacto tem sido feito "discretamente".







O presidente francês Emmanuel Macron vai reunir esta tarde no Eliseu com representantes de setores económicos, o mesmo que o governo espanhol fez ontem e repetirá hoje.







Questionado no programa Ponto Central se faria o mesmo, Pedro Reis responde: “certamente” vai reunir com empresas e associações.







Esta ainda é uma altura de "abertura e posicionamento de negociação", mas Pedro Reis concorda com a postura da União Europeia de agir perante as tarifas de 20% impostas à União Europeia.



"Se as negociações falharem, assim terá que ser", considera.



É preciso ter "muita inteligência" nas medidas de retaliação aos Estados Unidos, avisa o ministro da Economia, de forma a "não afetar a cadeia de produção europeia e portuguesa".





A entrevista desta manhã na Antena 1 pode ser ouvida aqui