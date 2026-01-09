Controlo de Fronteiras. Sistema suspenso no Aeroporto de Lisboa poderá ser testado na próxima semana

(em atualização)

O presidente da ASPP - Associação Sindical dos Profissionais da Polícia revela à Antena 1 que esse é um cenário que está a ser avaliado., adianta Paulo Santos, sendo que o sistema pode ser ativado já a partir de segunda-feira.A Antena 1 tinha apurado que o sistema voltaria a ser testado, depois dos anunciados reforços de pessoal na zona de fronteira do Aeroporto Humberto Delgado, em LisboaContactados pela Antena 1, a PSP e o Governo não confirmam para já esta informação.No dia 30 de dezembro, foi anunciada a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, suspensão que seria mantida durante três meses. Por detrás da decisão esteve os elevados tempos de espera que estavam a ser registados.