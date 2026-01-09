Economia
Controlo de Fronteiras. Sistema suspenso no Aeroporto de Lisboa poderá ser testado na próxima semana
Na próxima semana o Sistema Europeu de Controlo de Fronteiras poderá regressar ao Aeroporto de Lisboa. O objetivo é testar o sistema que tinha sido suspenso no final do ano passado para os cidadãos de fora do espaço Schengen.
(em atualização)
O presidente da ASPP - Associação Sindical dos Profissionais da Polícia revela à Antena 1 que esse é um cenário que está a ser avaliado.
"A informação que tenho é que essa possibilidade está a ser colocada para testar a capacidade por via da aplicação do sistema", adianta Paulo Santos, sendo que o sistema pode ser ativado já a partir de segunda-feira.
A Antena 1 tinha apurado que o sistema voltaria a ser testado, depois dos anunciados reforços de pessoal na zona de fronteira do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
Contactados pela Antena 1, a PSP e o Governo não confirmam para já esta informação.
No dia 30 de dezembro, foi anunciada a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, suspensão que seria mantida durante três meses. Por detrás da decisão esteve os elevados tempos de espera que estavam a ser registados.
