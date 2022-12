Corredor de hidrogénio verde estimado em 2500 milhões de euros caso avance

A nova ligação foi discutida esta sexta-feira, em Alicante, pelos líderes de Portugal, Espanha e França, juntamente com a presidente da Comissão Europeia.

O corredor verde não vai incluir o transporte de gás, na ligação entre Celorico da Beira e Zamora. O objetivo é que exista financiamento comunitário, sendo que o projeto deverá ficar concluído em 2030.





No final do encontro, António Costa deixou elogios a Paris e a Emmanuel Macron pelo espírito construtivo e defendeu que este é um projeto de interesse comum para toda a Europa.O encontro realizou-se antes da cimeira dos países do sul da União Europeia, que se realiza durante a tarde em Alicante e junta um total de nove países, que vão discutir a autonomia estratégica da União em matéria energética.