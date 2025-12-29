CP reforça oferta de comboios urbanos no Porto e Lisboa durante a passagem de ano

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal explica que o reforço destes serviços durante a passagem de ano 2025/2026 procura "responder ao aumento da procura associado aos grandes eventos festivos nas principais cidades do país, que atraem milhares de pessoas".



"A medida visa facilitar o acesso mais fácil e seguro às zonas centrais onde decorrem os festejos - desde concertos a fogo-de-artifício -, como a Avenida dos Aliados, no Porto, e a Praça do Comércio, em Lisboa, promovendo, simultaneamente, a mobilidade verde e a sustentabilidade ambiental", sublinha a CP.



Segundo a empresa, nos comboios urbanos do Porto, os ajustes vão permitir o reforço em serviços regulares e ainda a realização de 14 comboios especiais, acrescentando que, no total, entre as 20h00 de 31 de dezembro e as 8h00 de 1 de janeiro, serão disponibilizados mais 19.500 lugares face à oferta regular.



Quanto ao transporte urbano em Lisboa, todos os serviços regulares na Linha de Sintra (Sintra-Rossio) e na Linha de Cascais serão realizados em composição dupla a partir das 21h00 de 31 de dezembro de 2025.



"Haverá ainda reforço de oferta na madrugada de 1 de janeiro, com comboios especiais entre Rossio e Sintra (1h20, 1h40, 2h00, 2h20, 2h40, 3h00, 4h00 e 5h00); entre Cais do Sodré e Cascais (2h00, 3h00 e 4h00); e entre Cascais e Cais do Sodré (2h00), todos em composição dupla e com paragem em todas as estações. Ao todo, estarão disponíveis mais 20.700 lugares que na oferta regular", acrescenta a empresa.



Simultaneamente, as obras de modernização da Linha de Cascais estarão suspensas até 4 de janeiro de 2026.



"Esta operação especial da CP visa contribuir para uma mobilidade segura e sustentável, oferecendo uma alternativa ecológica ao transporte individual e permitindo aos passageiros evitar o trânsito intenso, as dificuldades de estacionamento nas zonas centrais, bem como regressar a casa em segurança, em horários alargados", justifica a CP - Comboios de Portugal.