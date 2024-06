A secretária de Estado da Mobilidade rejeita as semelhanças entre a saída da CP e o caso de Alexandra Reis na TAP. Cristina Pinto Dias saiu da vice-presidência da CP para outra entidade pública com uma indemnização de quase 80 mil euros.

Ouvida no Parlamento, negou qualquer favorecimento no processo.



O Partido Socialista considera que Luís Montenegro deve avaliar se Cristina Dias tem condições para continuar no Governo.