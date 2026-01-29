CP transporta recorde de 208,2 milhões de passageiros em 2025

Em comunicado, a CP justifica este crescimento com o aumento de 107,1% nos comboios Regionais e InterRegionais, que registaram mais 16,4 milhões de passageiros do que no ano anterior (de 15,3 para 31,7 milhões).

Os comboios Intercidades também apresentaram um salto significativo, com mais 1,8 milhões de passageiros (passando de 3,6 para 5,4 milhões, 48,8%), enquanto os Urbanos do Porto cresceram cerca de 3,8 milhões (de 23,9 para 27,6 milhões), o equivalente a 15,8%.

Desde a entrada em vigor, em outubro de 2024, o Passe Ferroviário Verde já somou 780 mil assinaturas e mais de três milhões de reservas nos comboios Intercidades, das quais 704 mil assinaturas e 2,7 milhões de reservas correspondem a 2025.

No comunicado, o Presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, afirmou que "num momento em que a sustentabilidade é um dos pilares das políticas de mobilidade, os resultados alcançados em 2025 assumem uma importância acrescida".

A empresa realça ainda o compromisso com a recuperação, modernização e reposição ao serviço de material circulante, reforçando a fiabilidade e a capacidade de resposta em todo o território.