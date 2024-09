Credores aprovam venda da Inapa Packaging e negociações com japonesa JPP

Na assembleia de credores da Inapa realizada hoje, em Sintra (Lisboa), para apreciar o relatório do administrador de insolvência, foi dada autorização para a "venda pela Europackaging de 100% das participações sociais no capital da Inapa Packaging SAS e, consequentemente e de forma indireta, das suas subsidiárias SEMAQ -- Societé D`Emballage et de Manutention D`Aquitaine e Embaltec SAS, pelo valor de 20.000.000 de euros, à sociedade Next Pack, SAS".

Esta proposta foi aprovada pela grande maioria dos credores, tendo apenas um voto contra e a abstenção do Santander, Bankinter e April.

Foi também aprovada a proposta para a "aquisição por uma sociedade do grupo JPP à Inapa IPG das ações representativas de 100% do capital social da sociedade de direito francês Inapa France, S.A.S. e, indiretamente, a aquisição de 100% do capital social da sociedade JJ LOOS, S.A.S.", tendo também sido concedido um prazo de 30 dias para negociação exclusiva com a JPP para esta potencial transação, sendo que os votos foram os mesmos.

É de salientar que esta transação está "sujeita às autorizações necessárias".

Além disso, recebeu `luz verde` a proposta do administrador de insolvência para a "manutenção da atividade do estabelecimento da insolvente na esfera do administrador da insolvência, sem que se veja determinada a suspensão da liquidação do ativo (para se prosseguir as diligências tendentes à venda das participações sociais e de outros ativos detidos pela Inapa IPG)".

Fundado em 1965 e líder em Portugal na distribuição de papel e embalagens, o grupo Inapa tem como principal acionista a empresa pública Parpública, com 44,89% do capital social, enquanto a empresa Nova Expressão tem 10,85% e o Novo Banco 6,55%. O restante capital está disperso.