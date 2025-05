Crescimento de 2,4% em 2025 é "provável, mas não prudente"

"Ponderados os riscos do cenário do MF [Ministério das Finanças], a incerteza do panorama macroeconómico atual e as projeções existentes para a economia portuguesa, a previsão de um crescimento de 2,4% afigura-se como provável, mas não prudente", refere o CFP no Parecer relativo ao Relatório Anual de Progresso 2025, hoje divulgado.

Segundo salienta, o cenário de crescimento apresentado pelo Governo é superior às projeções mais recentes para a economia portuguesa apresentadas por outras instituições e assenta num crescimento previsto do consumo público "significativamente superior à projeção média das instituições de referência".

Adicionalmente, nota, "a atualidade das hipóteses externas pode ter sido comprometida pela sua data de atualização ser a 26 de março".