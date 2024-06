Crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre revisto em alta para 1,4%

Esta é a terceira divulgação deste indicador e representa uma revisão em alta face à última estimativa, que apontava para um crescimento de 1,3%.

Esta melhoria "refletiu principalmente uma revisão em baixa nas importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, e revisões em alta no investimento fixo não residencial e nas despesas do governo", explica o Gabinete de Análise Económica dos EUA.

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) real refletiu principalmente aumentos nas despesas de consumo, no investimento fixo residencial, no investimento fixo não residencial e nas despesas dos governos estaduais e locais, que foram parcialmente compensados por uma diminuição no investimento privado em existências.

Este crescimento do PIB no primeiro trimestre marca, no entanto, uma forte desaceleração em relação à taxa de 3,4% registada no último trimestre de 2023.

A desaceleração trimestral deveu-se ao abrandamento do consumo privado, das exportações e das despesas públicas, ainda que estes movimentos tenham sido parcialmente compensados por uma aceleração do investimento residencial.

Os Estados Unidos publicam o seu crescimento a uma taxa anualizada, uma medida que compara o PIB com o do trimestre anterior e, em seguida, projeta a variação dessa taxa para o ano inteiro.